Praca od zaraz we Wrocławiu! Najnowsze oferty pracy dla osób bez większego doświadczenia zawodowego

We Wrocławiu poszukiwani są zarówno pracownicy biurowi, fizyczni, nauczyciele, kierowcy, kucharze i dozorcy. Właśnie na tych stanowiskach w niektórych firmach czy instytucjach nie jest wymagane żadne wcześniejsze doświadczenie zawodowe . Takie oferty pracy można znaleźć m.in. w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu.

Pracę w zawodzie, który nie wymaga doświadczenia, jest zdobyć łatwiej niż na stanowiskach specjalistycznych lub kierowniczych. Najczęściej proponowana pensja na takich stanowiskach to okolice 5 tysięcy złotych brutto na miesiąc. Dla porównania, według danych GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2024 r. wyniosło 8408,79 zł brutto. Obejmuje ono wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatkowe składowe wynagrodzeń, m.in.:

premie,

nagrody,

wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,

odprawy emerytalne.

