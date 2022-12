VolleyWrocław zwycięstwo okupione dwoma poważnymi kontuzjami. Legionovia - #VolleyWrocław 1:3

Niedzielna wygrana była dla #Volley'aWrocław bardzo ważna. Legionovia to w tym sezonie zdecydowanie najsłabsza ekipa w całej stawce, która do tego meczu nie wygrała nawet seta. No ale zawsze musi być ten pierwszy raz. W niedzielę gospodynie niespodziewanie prowadziły 1:0, a potem też łatwo nie oddały pola. W drugiej i w trzeciej partii wrocławianki odskakiwały w końcówce, a w czwartej walczyły na przewagi. Chwała im za to, że ostatecznie wygrały 26:24, bo przecież chwilę wcześniej straciły dwie zawodniczki. Swoją szansę dostała przez to Julia Szczurowska. Skończyła trzy z sześciu ataków i kto wie, czy teraz nie będzie grała więcej, a przypomnijmy, że ona też miała ciężki uraz, operację kolana i dopiero od niedawna ponownie jest w grze.