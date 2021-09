VolleyWrocław. Plan minimum: play-off. Dawid Murek: "Stać nas będzie na niespodzianki". W ten weekend Memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej

#VolleyWrocław ostatni raz w play-offach grał pięć lat temu, w sezonie 2016/17.Przegrał wówczas dwa mecze z Budowlanymi Łódź, a potem - w rywalizacji o brązowy medal - lepszy okazał się Developres Rzeszów. Teraz, po kilku chudych latach, w klubie liczą na stabilizację i awans przynajmniej do pierwszej ósemki. - To cel minimum - mówi trener Dawid Murek, który jednocześnie zaznacza, że jego zdaniem drużynę z Wrocławia stać na niespodzianki.

W porównaniu do poprzedniego sezonu #VolleyWrocław zatrzymał siedem siatkarek. W klubie zgodnie twierdzą, że to były te zawodniczki, na którym im najbardziej zależało, czyli: Agnieszka Adamek, Natalia Murek, Marta Wellna, Karolina Fedorek, Adriana Szady oraz młode Joanna Chorąża i Julia Pańko. Wzmocnieniami okazały się w większości siatkarki doświadczone. Niektóre z nich w przeszłości grały już we Wrocławiu, m.in. Aleksandra Rasińska, Andrea Kossanyiova, Izabela Bałucka czy Aleksandra Gromadowska. Ważnym elementem drużyny ma być rozgrywająca Anna Kaczmar, która przez ostatnie dwa lata była w Rzeszowie wicemistrzynią Polski.