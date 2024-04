Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław. Czas sprawdzić jak wygląda życie bez Expósito

W niedzielę o godz. 17:30. Śląsk Wrocław zagra na wyjeździe z Górnikiem Zabrze. Wrocławianie będą musieli poradzić sobie bez zawieszonego za kartki Erika Expósito. Czy to przedsmak tego, co czeka WKS w następnym sezonie?

Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław

Śląsk Wrocław ma za sobą dopiero drugi ligowy triumf w 2024 roku. Mimo to wciąż plasuje się na drugim miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy i do liderującej Jagiellonii Białystok traci zaledwie dwa oczka. Walka o mistrzostwo Polski trwa, nawet jeśli momentami przypomina wyścig żółwi. Nie byłoby zwycięstwa Śląska w poprzedniej kolejce, gdyby nie bramka Erika Expósito w doliczonym czasie gry. Hiszpan dostał podanie na swoją gorszą prawą nogę, ale mimo to zdołał opanować piłkę i właśnie prawą nogą umieścił ją w siatce, doprowadzając do wybuchu radości na Tarczyński Arena Wrocław. Było to 16. trafienie najskuteczniejszego piłkarza WKS-u i całej PKO Ekstraklasy w tym sezonie. Sęk w tym, że Hiszpan na 100 proc. nie powiększy swojego dorobku w nadchodzący weekend, ponieważ nie pojedzie do Zabrza na mecz z Górnikiem. W spotkaniu z Wartą zobaczył czwartą żółtą kartkę w tym sezonie i będzie musiał pauzować. Nawet z tego względu nadchodząca potyczka na Górnym Śląsku zyskuje na znaczeniu.

Przekonamy się, jak duży wpływ będzie miał brak Expósito na grę zespołu Jacka Magiery. Niestety jest to scenariusz, do którego wszyscy we Wrocławiu powoli muszą się przyzwyczajać. 30 czerwca wygasa kontrakt Hiszpana ze Śląskiem, który wedle naszych informacji niemal na pewno nie zostanie przedłużony. W Zabrzu panuje umiarkowany optymizm przed niedzielnym meczem. Głos zabrał m.in. obrońca Górnika Rafał Janicki. – Widać, jakim Expósito jest zawodnikiem dla Śląska i w naszej lidze, którą przerasta. Z drugiej strony, muszą wymyślić coś innego. Na pewno dla rywali to duża strata. Śląsk nieprzypadkowo jest tam gdzie jest w tabeli. Ten zespół potrafi grać w obronie, a do tego jest skuteczny – ocenił w rozmowie z PAP Rafał Janicki.

– Expósito to bardzo ważny zawodnik, strzelił w tym sezonie prawie połowę bramek zdobytych przez Śląsk, a kiedy nie trafiał, WKS miał problemy z wygrywaniem spotkań. To bardzo duże osłabienie, ale w takich przypadkach często drużyna jeszcze bardziej się mobilizuje – zauważył z kolei Jan Urban.

Starcie Urbana z trenerem Jackiem Magierą to dodatkowy smaczek niedzielnej rywalizacji. Obaj znają się jak łyse konie, bo przez lata pracowali w sztabie szkoleniowym Legii Warszawa. Co ciekawe odkąd Magiera poszedł pracować na własny rachunek, nigdy nie pokonał drużyny prowadzonej przez Urbana.

Szkoleniowiec Zabrzan także będzie musiał poradzić sobie bez jednego hiszpańskiego zawodnika. To Dani Pacheco, który w poniedziałkowym meczu z KGHM Zagłębiem Lubin (wygranym przez Górnik 2:1) zobaczył czwartą w sezonie żółtą kartkę. Wydaje się jednak, że to znacznie mniejszy problem niż brak Expósito w Śląsku, zwłaszcza że niewykluczony jest powrót do gry Lukasa Podolskiego. W Lubinie z gry wykluczył go drobny uraz, ale mistrz świata z 2014 roku jest na dobrej drodze, by wrócić do pełnej dyspozycji jeszcze przed niedzielnym meczem.

Zawody w Zabrzu poprowadzi Szymon Marciniak z Płocka. Transmisja na antenie Canal+Sport oraz na ogólnodostępnym kanale TVP Sport.

