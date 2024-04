Śląsk – Arriva Polski Cukier: WKS na ostatniej prostej walki o play-offy

– Jestem bardzo rozczarowany i chciałbym przeprosić wszystkich kibiców, którzy przyszli do hali i nas wspierali – mówił po meczu z Legią trener Miodrag Rajković. – Nie stanęliśmy na wysokości zadania. Nasza gra i postawa w tym spotkaniu jest nieakceptowalna. Zdajemy sobie z tego sprawę. Krytykowanie zespołu jest najprostszą sprawą. Mówienie, że ten zrobił źle, tamten nie zrobił tego. Ale teraz moim zadaniem jest to, by ta drużyna wróciła na odpowiednią ścieżkę. I to będzie ogromne wyzwanie.