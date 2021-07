Uwaga, nadciągają burze z gradem! Jest ostrzeżenie IMGW dla Wrocławia i Dolnego Śląska

Burze z gradem przejdą nad Wrocławiem w środę, 14 lipca, nad Wrocławiem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie także dla całego województwa dolnośląskiego.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu o natężeniu umiarkowanym lub silnym, od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm. Burzom będą towarzyszyć porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad" - informuje synoptyk IMGW Barbara Wrona.