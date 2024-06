Urzekające widoki na wrocławski Rynek. Miasto z lotu ptaka jest zachwycające! W tych miejscach można zrobić takie zdjęcia

We Wrocławiu znajdziemy wiele miejsc, gdzie można zobaczyć, jak wygląda centralna część miasta z góry. Do niedawna cztery z nich były całkowicie darmowe, jednak w ostatnim czasie kawiarnia, znajdująca się na najwyższym piętrze Muzeum Współczesnego, została zamknięta. Właściciele budynku do tej pory szukają nowych najemców.

Przypominamy, że podobny los spotkał kilka lat temu Urban Garden na dachu Renomy, które do dziś pozostaje zamknięte. W tym przypadku przyczyną zaprzestania działalności lokalu, z którego rozpościerał się niesamowity widok, jest wciąż niezakończony remont. Winda w galerii handlowej nie dociera na 8. piętro, a wjazd dla samochodów pozostał wyłączony z użytkowania.

Na szczęście w obu przypadkach znajdziemy bezpłatne alternatywy, jak dach na Galerii Dominikańskiej i Wdech/Wydech Rooftop na Wyspie Słodowej. Jeśli jednak chcielibyście wdrapać się nieco wyżej, możecie odwiedzić jeden z oficjalnych punktów widokowych we Wrocławiu. Widoki są porywające!