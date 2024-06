Uroczyste obchody rocznicy wyborów 4 czerwca we Wrocławiu. Uczniowie mogli porozmawiać z działaczami antykomunistycznymi

We wrocławskim muzeum Centrum Historii Zajezdnia, we wtorek (4 czerwca), odbyły się uroczyste obchody, związane z 35 rocznicą pierwszych po II wojnie światowej, częściowo wolnych wyborów parlamentarnych. Te pamiętne wybory utorowały Polsce drogę do wolności i demokracji. W wyniku wyborów czerwcowych Polska stała się pierwszym państwem tzw. bloku wschodniego, w którym powstał niekomunistyczny rząd z Tadeuszem Mazowieckim jako premierem.