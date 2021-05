Uniwersytet nie chce wspinaczy u siebie. Kultowa Zerwa musi się wynieść [DUŻO ZDJĘĆ]

- Po 20 latach współpracy z Uniwersytetem czujemy się bardzo źle z tym, jak zostaliśmy potraktowani, zwłaszcza że kiedyś razem tworzyliśmy to miejsce. Uczelnia odrzuciła każdy wniosek z prośbą o przesunięcie terminu - mówi Bogna Jakubowicz, założycielka Zerwy, najstarszej ścianki wspinaczkowej we Wrocławiu.

Z miejscem związane są setki ludzi, często całe rodziny. Wszyscy są załamani, bo już pandemia dała wszystkim mocno we znaki. Umowy podpisane ze sportowcami były przesuwane, obowiązują do połowy czerwca, również te na zajęcia dla studentów.

Nie ma cienia szansy by instalacje ściągnąć w tak krótkim czasie. Chwytów wspinaczkowych są tam tysiące i każdy musi być wykręcony ręcznie. Pokrycie instalacjami do wspinania może zdemontować odpowiednia firma, zajmuje to 4 tygodnie i tylko kilka firm w Polsce świadczy takie usługi.

- Dopiero otworzyliśmy działalność po lockdownie, pół roku to mało by w sytuacji pandemii przenieść to wszystko. To ogromne wyzwanie finansowe, nie mamy teraz zdolności kredytowej, ani miejsca, z którym moglibyśmy współpracować. Sekcje wspinaczkowe, zajęcia dla dzieci są opłacone. Dostałam pismo, że nie będą wpuszczać nas od 7 czerwca i tak uczelnia chce się z nami pożegnać - mówi Bogna Jakubowicz.