Unia i Motor powalczą o uniknięcie Sparty w play-offach PGE Ekstraligi

Na wstępie wypada zaznaczyć, że gospodarze podchodzili do tego spotkania osłabieni brakiem dwóch kontuzjowanych zawodników: Szymona Woźniaka oraz Wiktora Jasińskiego. Stanisław Chomski wciąż miał jednak do dyspozycji trzech stałych uczestników cyklu Grand Prix: Martina Vaculíka, Andersa Thomsena, a przede wszystkim Bartosza Zmarzlika, który w weekend triumfował w obu rundach rozgrywanych na Stadionie Olimpijskim. Aktualny indywidualny mistrz świata świętował na ziemi pochodzącego z Wrocławia Macieja Janowskiego, który w niedzielę wziął odwet. Co prawda kapitan Betardu Sparty nie zanotował zbyt udanego występu (sześć punktów w trzech startach), ale po zakończeniu rywalizacji to jego drużyna mogła cieszyć się ze zwycięstwa.

Jeśli o sile zespołu świadczy moc potencjalnie najsłabszego ogniwa, wrocławska ekipa nie ma sobie równych. Dorobek młodzieżowców, czyli Przemysława Liszki i Michała Curzytka, to kolejno sześć oczek oraz pięć punktów z bonusem. Juniorzy wykręcili lepszy wynik niż... Tai Woffinden (4+1). Brytyjczyk w pierwszym biegu zaliczył groźnie wyglądający upadek. 30-latek zahaczył przednim kołem o kevlar Vaculíka, co podniosło jego motocykl. Woffinden popisał się jednak refleksem i upadł we względnie kontrolowany sposób. Gdyby nie utrzymał swojego sprzętu, motor mógłby z impetem wjechać w Słowaka.