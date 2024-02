Udany start play-offów. BC Polkowice i Ślęza o krok od półfinałów Orlen Basket Ligi

Oba dolnośląskie kluby wykonały pierwszy krok w kierunku znalezienia się w czołowej czwórce sezonu. BC pewnie pokonał Energę Polski Cukier Toruń 85:69. Zespół z Polkowic zaliczył kapitalne wejście w mecz - w pierwszej kwarcie zdobył aż 29 punktów (29:16). „Pomarańczowe” do końca spotkania zachowały kilkunastopunktowe prowadzenie. BC po pierwszej połowie wygrywał 45:30, a w kolejnych dwóch kwartach spokojnie kontrolował przebieg meczu.

Zwycięstwo na inaugurację play-offów Orlen Basket Ligi oczywiście może cieszyć trenera Karola Kowalewskiego. Nie zmienia to jednak faktu, że jego podopieczne mają co poprawiać. Głównym problemem koszykarek z Polkowic była duża liczba strat (20). Ponadto sporo faulowały, dzięki czemu rywalki z Torunia miały aż 26 rzutów osobistych (z czego wykorzystały 23).

Najskuteczniejszą koszykarką gospodyń w starciu z Energą okazała się Brianna Fraser, która rzuciła 18 punktów i zebrała 7 piłek. Drugim strzelcem była Liliana Banaszak (13), a Klaudia Gertchen do dorobku zespołu dorzuciła 12 punktów. Po drugiej stronie 40 minut na parkiecie spędziła Keishana Washington, kończąc spotkanie z dorobkiem 24 punktów, 2 zbiórek i 5 asyst.

Emocje do ostatnich sekund spotkania

Znacznie więcej emocji przyniósł mecz w KGHM Ślęza Arenie, gdzie miejscowa ekipa pokonała MB Zagłębie Sosnowiec 74:70. Wrocławianki wygrały pierwszą kwartę 20:6, a po trzech „ćwiartkach” prowadziły 61:48 i wydawało się, że spokojnie dowiozą zwycięstwo do końca. Nic bardziej mylnego. Na pięć minut przed końcową syreną to przyjezdne wyszły na prowadzenie (66:64). Seria Ślęzy 9-2 sprawiła jednak, że gospodynie przechyliły szalę wygranej na swoją korzyść.