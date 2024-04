Śląsk Wrocław - Legia Warszawa 68:97. WKS rozbity w Hali Stulecia

Kibice w Hali Stulecia chyba nie spodziewali się tak jednostronnego meczu. Powody do radości mieli tylko na początku - po rzucie Nuneza za trzy Śląsk wyszedł na prowadzenie 5:4, ale jak się miało potem okazać, to było jedyne prowadzenie gospodarzy w tym spotkaniu. Potem zazwyczaj bili głową w mur, chociaż pierwsza kwarta długo nie zwiastowała jeszcze tak wysokiej porażki. Jeszcze na 1:34 do końca było tylko 19:18 dla Legii, ale punkty zdobywali już tylko przyjezdni. I to z rzutów wolnych.

Drużyna z Warszawy mecz ustawiła sobie szybko na początku drugiej kwarty, kiedy to błyskawicznie wypracowała 15-punktową przewagę. Punkty zdobywali tam właściwie wszyscy - Jackson, De Lattibeaudiere, Cowels Iii trafił za trzy. Zrobiło się bardzo nieprzyjemnie (20:35). W drużynie WKS-u nie pomagały żadne roszady. Miejscowi w przerwie przegrywali różnicą aż 23 punktów (30:53).