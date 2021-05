Tysiące wrocławian próbują przyspieszyć termin drugiego szczepienia. Oblężenie infolinii

Astra Zeneka dla pracowników, a dalej się zobaczy. Rozpoczęły się szczepienia na Uniwersytecie Wrocławskim

Szczepienia na Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczęły się we wtorek (11 maja). Możliwość zaszczepienia się będą mieli pracownicy i ich rodziny oraz wszyscy studenci. Pierwsza dostępna partia szczepionek Astra Zeneka trafi, póki co, do pracowników uczelni.