Tysiące nowych mieszkań powstaje we Wrocławiu. Stolica Dolnego Śląska się rozrasta. Gdzie przybędzie sąsiadów? Konrad Bałajewicz

Deweloperzy we Wrocławiu nie zwalniają tempa. W najbliższych latach w mieście powstanie co najmniej 3 tysiące nowych mieszkań, co za tym idzie – do stolicy Dolnego Śląska wprowadzi się ponad 7 tysięcy nowych mieszkańców. W galerii przedstawiamy wizualizacje i lokalizacje wybranych inwestycji. Kliknij w zdjęcie i sprawdź, czy jedno z nowych osiedli powstaje obok ciebie. O cenach mieszkań deweloperskich we Wrocławiu przeczytasz poniżej.