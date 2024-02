Pałac w Pątnowie pod Legnicą to dziś kompletna ruina. Kiedyś majestatycznie górował nad okolicą Klaudia Korfanty

Prawdopodobnie pałac został spalony podczas II wojny światowej. Reszty zniszczenia dokonali wandale, a niezabezpieczone ruiny stopniowo ulegają degradacji pod wpływem warunków atmosferycznych. Okazała niegdyś rezydencja sypie się kawałek po kawałku. Jak tętniło tu życie, przyjmowano gości, a w sali balowej rozbrzmiewała muzyka, można sobie tylko wyobrazić.

Ten niezwykły, dolnośląski pałac zbudowany został w XVIII wieku z polecenia Ernesta Wolfganga von Rothkircha und Tracha. Znajduje się w Pawlikowicach, przysiółku wsi Pątnów (woj. dolnośląskie), w sąsiedztwie Legnicy. Żeby go odnaleźć musimy zanurzyć się w gęsty las, będący dawniej parkiem w stylu angielskim. Nie jest trudno dostępny, choć, jak to często bywa, przyroda powoli bierze go w swoje władanie. Samo wejście do ruiny jest utrudnione i niebezpieczne, obiekt w każdej chwili grozi zawaleniem. Typowo klasycystyczna budowla, nawet w formie zachowanych ruin stwarza piorunujące wrażenie.