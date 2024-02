Tymoteusz Myrda: W Plebiscycie Gazety Wrocławskiej stawiam na Hurkacza i Śliwkę (WIDEO)

W ostatnich dniach Dolnośląskie Centrum Sportu gościło mistrzostwa Europy juniorów w biathlonie. To dotychczas największa impreza sportowa w obiekcie, który otwarto jesienią 2022 roku. – To była wyjątkowa impreza, ponad 300 zawodników z 32 krajów. Taka była idea powstania DCS, aby podnieść jakość zaplecza socjalnego i technicznego tego obszaru, który ma doskonałe warunki do uprawiania m.in. biathlonu. Dziś możemy powiedzieć wprost, że to obiekt rangi światowej, a wszyscy, którzy go odwiedzili, go chwalą. Cieszy nas to i mam nadzieję, że w przyszłości doczekamy się kolejnych dużych wydarzeń sportowych – mówi nam Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.