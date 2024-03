Tydzień Zdrowia Kobiet we Wrocławiu. To okazja, by przebadać się za darmo. Mammobus stanie pod wrocławskim NFZ oprac. Faj

Warto skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych. Jacek Babicz / Polska Press

Narodowy Fundusz Zdrowia we Wrocławiu zaprasza panie na badania - bo profilaktyka, to podstawa. To w ramach Tygodnia Zdrowia Kobiet. Wrocławianki będą mogły m.in. przebadać za darmo piersi. Szczegóły poniżej.