Turystyczna gratka! Koleje Dolnośląskie chcą jeździć do Świnoujścia i Zakopanego

Koleje Dolnośląskie chcą jeździć do Świnoujścia i Zakopanego

O planach regionalnego przewoźnika poinformował właśnie Urząd Transportu Kolejowego.

Na trasie do Świnoujścia pociągi KD jeździć będą w czasie wakacji z Wrocławia Głównego, zatrzymując się na stacjach: Legnica, Lubin, Głogów, Zielona Góra Główna, Szczecin Dąbie, Parłówkowo, Międzyzdroje. Pociągi mają jeździć raz dziennie: w soboty tam, w niedziele z powrotem. Jeśli KD uzyskają zgodę urzędu kolejowego, to z Wrocławia pociąg będzie wyjeżdżał o godz. 5.30, a w Świnoujściu zatrzyma się po niecałych 5 godzinach o godz. 10.28. Wyjazd ze Świnoujścia planowany jest o godz. 17.52, a przyjazd do Wrocławia o godz. 22.51.

Podobny wniosek dolnośląskiej spółki kolejowej dotyczy pozwolenia na uruchomienie połączenia z Głogowa do Zakopanego. Pociągi z dolnośląskim orłem w logo jeździć będą podczas ferii zimowych i wakacji w soboty przez stacje: Lubin, Legnica, Wrocław Główny (odjazd 6.20), Opole Główne, Gliwice, Katowice, Kraków Główny, Chabówka, Nowy Targ. Odjazd z Głogowa planowany jest na godz. 5, a liczącą 521 km trasę pociąg ma pokonać w 6 godzin i 28 minut. Powrót w niedziele o godz. 16.02 z przyjazdem do stacji Wrocław Główny o godz. 21.10 i do Głogowa o godz. 22.31.