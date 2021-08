Transfery Śląska Wrocław. Medialna presja pomogła? Trener Magiera dostał to, czego chciał

- Nie planujemy już żadnych transferów do klubu. Ani do ataku, ani na inne pozycje - mówił nam kilka dni temu dyrektor sportowy Dariusz Sztylka, po tym jak do Stali Mielec wypożyczony został Fabian Piasecki.

Brak zmiennika dla Erika Expósito, w obliczu wcześniejszego pozyskania Caye Quintany (nawet jeśli dla trenera Jacka Magiery to bardziej dziesiątka, aniżeli napastnik), można było jeszcze zrozumieć. Wszak niespełna 28-letni Quintana przez niemal całą karierę grał na dziewiątce lub jako podwieszony napastnik. Brak nominalnego zmiennika dla Patryka Janasika, w obliczu jego kontuzji i sprzedaży Lubambo Musondy - już nie.

Magiera jasno dał do zrozumienia, że od dawna nakłania zarząd poprzez rozmowy z dyrektorem Sztylką, na sprowadzenie konkurenta dla Janasika. Prawego wahadłowego z krwi i kości, bo zarówno Musonda jak i obecnie Bartłomiej Pawłowski czy Łukasz Bejger grają tam z konieczności, nie czują się najlepiej na tej pozycji i mają na niej widoczne braki.