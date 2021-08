Śląsk Wrocław zagra sparing z GKS-em Tychy przy Oporowskiej. Mecz będzie zamknięty dla publiczności

Śląsk Wrocław zmierzy się z przedstawicielem Fortuna 1 ligi w przerwie na reprezentacje. Wprawdzie ta na zapleczu ekstraklasy nie występuje, ale kluby mogą zawnioskować o przełożenie spotkania, jeśli jego piłkarze jadą na zgrupowania kadr narodowych. Tak było w przypadku Chrobrego Głogów. Powołanie do reprezentacji Polski do lat 20 otrzymał Dominik Piła, a Hubert Turski został dowołany do kadry U-19.

Z Chrobrym miał w ten weekend grać GKS Tychy, więc podopiecznym Artura Derbina zwolnił się termin. O tym, że WKS może zagrać z tyszanami, mówił trener Jacek Magiera po wygranych derbach z Zagłębiem Lubin. We wtorek oba kluby potwierdziły sparing we Wrocławiu. Na stadion przy ul. Oporowskiej nie wejdą jednak kibice. Mecz będzie Śląsk Wrocław - GKS Tychy będzie otwarty tylko dla przedstawicieli mediów.