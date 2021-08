Tramwaje hałasujące na pętli Oporów przyprawiają o ból głowy Nadia Szagdaj

Jadące po pętli tramwaje wydają dźwięk, który zmusza mieszkańców Oporowa do zamykania okien nawet w upalny dzień. - Tramwaje zawracają do późnych godzin wieczornych, a rozpoczynają „pisk" już od 5 rano – pisze pan Krzysztof, mieszkający niedaleko pętli. - Zgłaszaliśmy problem do MPK, ale skończyło się na pustych przyjęciach skarg – dodaje. Problem dotyczy nie tylko pętli Oporów, ale i kilku innych miejsc w mieście. MPK zapowiada, że go rozwiąże.