Tragiczna śmierć Mariana Bublewicza. Rajdowiec zginął 31 lat temu podczas Zimowego Rajdu Dolnośląskiego

Do tragicznego wypadku z udziałem Mariana Bublewicza doszło podczas 9. edycji Zimowego Rajdu Dolnośląskiego.

Ford owinął się wokół drzewa, Bublewicza ratowali kibice

Po długim oczekiwaniu na pomoc, kibice sami, za pomocą młotów i łomów, wydostali kierowcę na zewnątrz. Mistrz w krytycznym stanie trafił na stół operacyjny szpitala w Lądku-Zdroju . To właśnie tam, pomimo reanimacji, zmarł. Miał 43 lata.

W miejscu, w którym doszło do tragedii, postawiono symboliczny pomnik. Co roku miłośnicy rajdów samochodowych odwiedzają to miejsce, żeby zapalić symboliczny znicz ku pamięci kierowcy.