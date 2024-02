Tragedia na Śnieżce. Dwóch mężczyzn zginęło w wypadku w rynnie śmierci. To mieszkaniec Dolnego Śląska i Lubuskiego

Aktualizacja, środa godz. 8:00

Ratownicy górscy z Polski i Czech ostatecznie wykluczyli scenariusz, w którym w tym tragicznym zdarzeniu, miała brać udział także trzecia osoba. Turystów było dwóch, obaj mężczyźni zginęli na miejscu. Wiadomo już też skąd pochodzili zmarli i w jakim byli wieku. Zginął 23-latek z Lubuskiego oraz mężczyzna w wieku 47 lat z Dolnego Śląska.

Jak wstępnie potwierdza Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji, mężczyźni którzy zginęli na Śnieżce najprawdopodobniej nie byli rodziną. Nie wiadomo nawet, czy się znali. 23-latek był mieszkańcem województwa lubuskiego. Starszy, 47-letni Dolnego Śląska. To on spadł ze Śnieżki jako pierwszy. Niewykluczone, że młodszy mężczyzna próbował go ratować. Obaj zsunęli się po oblodzonym zboczu do Kotła Łomniczki.