To świetne wojowniczki, okrutne skrytobójczynie, skuteczne kamikadze i doskonałe rolniczki, czyli niezwykła opowieść o mrówkach

W ostatnich tygodniach wiele razy słyszałem od znajomych zdania typu: „Mrówki zjadają nam wszystkie warzywa na działce" albo: „Mrówki wchodzą do domu i nic nie pomaga". Z jakiego powodu tak do nas lgną? Stało się w tym roku coś nadzwyczajnego czy to standardowe mrówcze zachowanie?

Każdej wiosny mrówki wchodzą do naszych domów. Bierze się to stąd, że zimą nie wykazują żadnej aktywności – hibernują w gniazdach pod ziemią. Kiedy się budzą, zaczynają poszukiwania pożywienia. A że wiosną pokarmu, którego potrzebują, jest niewiele (jego dostępność jest nikła, zwłaszcza tego najbardziej pożądanego – białkowego), to nasze domy okazują się bardzo atrakcyjną niszą, którą one lubią eksplorować, bo my bardzo śmiecimy. Oczywiście nie widzimy tego, bo to skala mikro, ale cały czas wokół nas znajdują się kruszyny jakiegoś pokarmu, który jest dla mrówek łatwo dostępny. Później, wraz z kolejnymi tygodniami, kiedy nadchodzi lato, one zwykle przerzucają się na normalny tryb odżywiania, a więc jedzą to, co na przykład znajdą w trawie.