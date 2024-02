To koniec jeziora Jacka Sutryka. Woda z wielkiej kałuży na ul. Tęczowej została wypompowana po naszej publikacji

- To, jak wygląda ta przestrzeń, jest skandaliczne, teren jednak należy do kolei. Nie możemy, jako miasto, interweniować na terenie, który do nas nie należy. Nie możemy właściciela terenu też do działań zmusić albo ich wymóc - ale już wysłaliśmy pismo do właściciela terenu czyli PKP, by zareagowało i zrobiło porządek ze swoją wewnętrzną drogą. Prosimy też okoliczne wspólnoty mieszkaniowe i mieszkańców, by zwróciły się do PKP. Być może głos z kilku stron nakłoni właściciela do należytego zaopiekowania się tym terenem – mówi Tomasz Sikora z biura prasowego Urzędu Miasta we Wrocławiu.