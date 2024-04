To już dziś! Mecz Sparty z Falubazem otwiera nowy sezon żużlowej PGE Ekstraligi

O tym, że fani czarnego sportu po zimie byli spragnieni żużla, świadczy tempo sprzedaży biletów na mecz z NovyHotel Falubazem. Niecałą godzinę po rozpoczęciu Sparta ogłosiła, że wszystkie wejściówki znalazły swoich nabywców. To oznacza, że dzisiejsze spotkanie na Stadionie Olimpijskim obejrzy komplet ok. 13,5 tys. widzów.

Zimowa przerwa w rozgrywkach we wrocławskim klubie upłynęła raczej spokojnie, obyło się bez kadrowej rewolucji. - Jesteśmy zadowoleni z przedsezonowych przygotowań i będziemy gotowi na start nowych rozgrywek - zapowiedział trener Betardu Sparty Dariusz Śledź. Nowe twarze w zespole to juniorzy - Filip Seniuk, Marcel Kowolik i Jakub Krawczyk. Największe nadzieje wiązane są z tym ostatnim. 20-latek w ubiegłym roku był jednym z liderów pierwszoligowej Arged Malesy Ostrów.

- Naprawdę nie mogę się doczekać meczu z Falubazem i moich pierwszych startów przy pełnych trybunach Stadionu Olimpijskiego. Ja i cała drużyna jesteśmy gotowi - powiedział w rozmowie z nami Krawczyk. - Obóz w Calpe był dla mnie naprawdę trudny, ponieważ nigdy wcześniej nie jeździłem rowerem przystosowanym do tak wymagającej jazdy po górach. Praktycznie codziennie pokonywaliśmy po sto kilometrów. Wychodzę jednak z założenia, że im mocniej popracuje się w zimie, tym łatwiej będzie w trakcie sezonu - dodał.

To, jak Betard Sparta poradzi sobie w tym roku, będzie zależało w dużej mierze również od postawy Bartłomieja Kowalskiego, który właśnie wchodzi w wiek seniora. - Sam przeszedłem już drogę wchodzenia do drużyny i ogólnie do żużlowego środowiska, więc wszelkie wskazówki zawsze chętnie przekazuje młodszym kolegom. Zdaję sobie jednak sprawę, że nie jestem jeszcze na tyle doświadczonym zawodnikiem, aby brać traktowany jako czyjkolwiek mentor. Sam cały czas się uczę i staram się wyciągać jak najwięcej od mistrzów w naszym zespole, czyli Artioma, Dana, Maćka i Taia - mówi nam Kowalski.