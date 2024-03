Thriller z dwiema dogrywkami w półfinale Orlen Basket Ligi! BC Polkowice lepszy od Ślęzy Dawid Foltyniewicz

PAP/Maciej Kulczyński

KOSZYKÓWKA. To był najlepszy mecz sezonu Orlen Basket Ligi Kobiet! KGHM BC Polkowice potrzebował dwóch dogrywek, aby pokonać Ślęzę Wrocław w pierwszym półfinale 105:96. Drugi mecz w czwartek we Wrocławiu. Jeśli polkowiczanki wygrają po raz drugi, awansują do finału.