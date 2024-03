KGHM #VolleyWrocław zdeklasował Grot Budowlanych Łódź 3:0 w siatkarskiej Tauron Lidze

W pierwszym secie na prowadzeniu była tylko jedna drużyna – #VolleyWrocław. W dolnośląskim zespole świetnie funkcjonowała zagrywka. Gospodynie zdobyły dzięki niej osiem punktów, z czego pięć Anna Bączyńska (25:19). Druga partia była jeszcze lepsza od pierwszej. Kapitalnie w ataku zagrała Julia Szczurowska, która zapisała przy swoim nazwisku osiem punktów (8/11, 73 proc. skuteczności). Volley pewnie wygrał drugiego seta do 16. Początek trzeciej partii był bardzo wyrównany do momentu, gdy wrocławianki do świetnego ataku dołożyły grę w obronie. W pewnym momencie Volley prowadził 17:8. Ostatecznie dolnośląska drużyna wygrał ostatniego seta 25:20 i cały mecz 3:0.