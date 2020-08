Tęczowa flaga na Uniwersytecie Wrocławskim? Chciało tego 1200 pracowników! Jest decyzja rektora

Rektor elekt podziękował jednocześnie osobom, które zaangażowały się w zbieranie podpisów pod petycją o wywieszenie tęczowej flagi nad Uniwersytetem Wrocławskim. „Ponad 1000 podpisów w ciągu kilkunastu dni wskazuje, że dla wielu osób jest to niezwykle istotny temat. Po raz kolejny nasi studenci, doktoranci i pracownicy chcieli zabrać głos w istotnych dla siebie kwestiach społecznych – i zrobili to w pokojowy, jednoczący, a nie dzielący sposób. Dziękuję Wam za tę formę aktywności dla społeczeństwa” - napisał prof. Wiszewski.

W odpowiedzi rektora opublikowanej na stronie przemyslawwiszewski.pl czytamy: „Nie, nad Uniwersytetem nie zawiśnie dziś tęczowa flaga. Z tego samego względu, dla którego zrobię wszystko, by nie była w nim eksponowana żadna partykularna, partyjna lub religijna symbolika jako znak definiujący naszą Wspólnotę. Nad naszym Uniwersytetem powinny powiewać trzy flagi - Unii Europejskiej, Polski i nasza własna, uniwersytecka. Każda z nich definiuje nas wspólnie - jako obywateli i jako członków naszej universitas. Każda nas łączy, definiuje nas razem, nawet, jeśli mamy różne poglądy na istotę tych więzi”.

Przed tygodniem związkowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego opublikowali petycję, w której zwrócili się do władz uczelni o wywieszenie tęczowej flagi na gmachu uczelni. Jak napisali: „Symbol LGBT na budynku będzie dowodzić otwartości i inkluzywności wrocławskiej uczelni”.

Jak czytamy w petycji: „Universitas oznacza wspólnotę. W przypadku Uniwersytetu Wrocławskiego ta wspólnota to prawie 30 tysięcy osób. Wśród nich są także osoby LGBT+. Dla nich symboliczna flaga będzie szczególnym znakiem - znakiem solidarności i wsparcia”.

Członkowie Komisji Zakładowej Inicjatywy Pracowniczej UWr, zebrali pod petycją ponad 1200 podpisów. To był już kolejny pomysł, by we Wrocławiu na gmachach publicznych wywiesić tęczową flagę. Wcześniej jej umieszczenia na Ratuszu domagali się aktywiści środowisk LGBT. Prezydent Jacek Sutryk odmówił.