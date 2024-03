Targi Mieszkaniowe na stadionie Tarczyński Arena. Tu wrocławianie szukają wymarzonych mieszkań Karolina Kwiatek Aneta Kolesińska

Na stadionie miejskim we Wrocławiu ruszyła wiosenna edycja targów mieszkaniowych. To właśnie tu można dowiedzieć się czegoś o lokalnych inwestycjach deweloperów, a także sprawdzić, czy opłacają nam się rządowe dopłaty do kredytu. Nasza reporterka pytała odwiedzających, o jakich mieszkaniach marzą. Odpowiedzi mogą Was zaskoczyć!