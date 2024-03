Dziś „święta wojna” Śląska z Anwilem. WKS wraca do Hali Stulecia z nowym trenerem

Władze klubu liczą na równie wysoką frekwencję podczas dzisiejszego spotkania. Środek tygodnia nie wydaje się dogodnym terminem na hit Orlen Basket Ligi. Z drugiej strony warto jednak podkreślić, że „Trójkolorowi” zmierzą się ze swoim odwiecznym rywalem. Anwil Włocławek to obecnie przeciwnik z najwyższej półki. „Rottweilery” to aktualny lider tabeli, który jest już pewny awansu do fazy play-off.

- Hala Stulecia jest dla mnie jednym z najlepszych obiektów sportowych, na jakich miałem okazję grać. Dzięki kibicom atmosfera, która tutaj panuje, zawsze była spektakularna. Moje ulubione wspomnienie z Halą Stulecia to świąteczny mecz ze Stalą Ostrów Wielkopolski, który wygraliśmy. Trybuny były wypełnione po same brzegi i to miejsce poniosło nas do zwycięstwa - wspomina Jakub Nizioł.