Tak będzie wyglądać muzeum Śląska Wrocław [WIZUALIZACJE, SZCZEGÓŁY]

Muzeum Śląska Wrocław powstanie w pomieszczeniu, które znajduje się pod trybuną C, od ul. Królewieckiej. To przestrzeń o nieregularnym kształcie, która ma 270m kwadratowych. Dziś jest niezagospodarowana. Można powiedzieć, że ma "stan deweloperski". Jest to jedno z ostatnich nieużywanych miejsc na stadionie. Naprzeciwko muzeum, niejako w lustrzanym lokalu o takiej samej powierzchni, zaplanowano sportowy pub. Rozdzielać je będzie hol z czymś, co można roboczo nazwać portiernią.

Tak będzie wyglądać muzeum Śląska [WIZUALIZACJE]