Tabela wszech czasów Ekstraklasy - TOP 20 drużyn w historii. Zmiana w czołówce, nie ma mistrzów Polski!

Górnik Zabrze wyprzedził odwiecznego rywala w tabeli wszech czasów Ekstraklasy. Goni Wisłę Kraków, która nie punktuje od 2022 roku, ze względu na spadek do 1 Ligi. W zestawieniu pojawił się Piast Gliwice kosztem Szombierek Bytom. Co ciekawe, nie ma jeszcze aktualnych mistrzów Polski - Rakowa Częstochowa!

Tabela wszech czasów Ekstraklasy w piłce nożnej to zbiór statystyk podsumowujących wszystko to, co działo się w polskiej piłce klubowej od początków zorganizowanego systemu rozgrywek. Od 1927 roku zbierane są dane każdego klubu występującego na najwyższym poziomie piłkarskim w Polsce. Obejmują liczbę sezonów, zdobytych mistrzostw Polski, rozegranych meczów, zdobytych punktów itd. Zobacz 20 najlepszych drużyn w historii polskiej piłki!