Najlepsi alergolodzy? Tych lekarzy z Wrocławia polecają pacjenci. Umów się do specjalisty! Monika Fajge

Wiosna to trudny czas dla alergików. Przyroda budzi się do życia, drzewa, krzewy zaczynają kwitnąć i pylić. Do lekarzy alergologów z roku na rok, o tej porze roku, trafia coraz więcej pacjentów uczulonych na pyłki roślin. Przygotowaliśmy dla Was listę najczęściej polecanych alergologów, którzy przyjmują we Wrocławiu. Zestawienie zostało oparte na podstawie opinii wystawionych przez pacjentów na stronie znanylekarz.pl.