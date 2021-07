Szczypiorniści Śląska Wrocław w dwa lata chcą awansować do PGNiG Superligi

- Na pewno nie mogę powiedzieć, że ostatni sezon był nieudany. Nie ukrywam jednak, że celowaliśmy wyżej. Przegraliśmy dwa mecze z lokalnymi rywalami, które powinniśmy wygrać - mówi nam Marcin palica, trener szczypiornistów WKS-u. - Nie chciałbym się usprawiedliwiać, ale warto zaznaczyć, że jeden z nich miał miejsce w trakcie pandemii, gdy musieliśmy radzić sobie bez trzech podstawowych zawodników i beze mnie. Przegraliśmy pechowo jedną bramką, a powinniśmy mieć w tabeli trzy punkty więcej. Patrząc na ich liczbę, skończyliśmy sezon ex æquo na trzecim-czwartym miejscu wraz z Siódemką Miedzią Legnica. Dzięki lepszemu bilansowi bramek to jednak oni zajęli trzecią pozycję, a my czwartą - dodaje.

Okres między sezonami to dla wielu klubów czas zmian personalnych. Nie inaczej jest w przypadku wrocławskiej ekipy. - Odeszło od nas czterech podstawowych graczy, wśród nich dwóch najlepszych strzelców oraz filar w obronie. To duża strata dla drużyny. Zastąpią ich młodzi i utalentowani szczypiorniści. Bardzo liczę, że zaprezentują nie gorszą jakość. Do zespołu dołączył również z Piotrkowianina Piotrków Trybunalski Marcin Tórz. To bardzo doświadczony zawodnik, który ma za sobą wiele sezonów gry w PGNiG Superlidze - opowiada trener Palica.