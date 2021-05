Szczepienie bez rejestracji Wrocławiu. Dziś ostatnia okazja, zostało 500 dawek!

AKTUALIZACJA, godz. 16.30 ZOSTAŁO JESZCZE 500 dawek, szczepią do godz. 19!

Chętni i uprawnieni do szczepień mogą się zgłaszać do punktu szczepień przeciw COVID-19 na Placu Powstańców Warszawy 1 do godziny 19:00. Wrocławski punkt będzie mógł dziś zaszczepić blisko 1,5 tys. osób.

Wrocław: Szczepienie bez rejestracji i umawiania się na konkretną godzinę

Osoby z grupy wiekowej uprawnionej do szczepienia - w wieku 34 lat i starsze - mogą bez rejestracji i umawiania się na konkretną godzinę, przyjąć jednodawkową szczepionkę firmy Johnson & Johnson. Zaszczepić się mogą również osoby 30+, które w przeszłości zgłosiły chęć zaszczepienia przez formularz na stronie gov.pl/szczepimysie. Pełną odporność po zaszczepieniu tym specyfikiem uzyskuje się po 28 dniach od chwili szczepienia.

Podobnie jak w minionych dniach, także dziś przed Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, chętni by przyjąć szczepionkę ustawiali się w kolejce już w nocy.