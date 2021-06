Szczepienia w aptekach. Jak się zarejestrować, kto będzie kwalifikował?

Pacjenci, którzy wyrażą chęć skorzystania ze szczepienia w aptece, będą mogli się na nie zarejestrować u farmaceuty, przez telefon lub online. Zapisy drogą elektroniczną odbędą się poprzez system e-rejestracja na stronie pacjent.gov.pl. Do otrzymania szczepionki niezbędne będzie e-skierowanie - takie samo, jak w przypadku szczepienia w przychodni. Ponieważ farmaceuta będzie korzystał z systemu informatycznego dedykowanego do rejestracji pacjentów, ewidencji szczepień i dystrybucji szczepionek, takiego skierowania nie trzeba będzie w aptece okazywać.

Do samego szczepienia, wbrew wcześniejszym przypuszczeniom, będzie nas kwalifikować nie pielęgniarka lub położona, a sam farmaceuta. Uprawnieni do wykonywania szczepień farmaceuci odbyli specjalne kursy uprawniające ich do zbadania pacjenta, w celu wykluczenia przeciwwskazań do podania szczepionki. Program szkoleń obejmował także naukę udzielania pomocy w przypadkach powikłań poszczepiennych.

Z uwagi na fakt, że do szczepień kwalifikuje farmaceuta, program skierowany będzie raczej do niezaszczepionych osób dorosłych. Według wstępnych informacji Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej, dzieci nadal wymagać będą konsultacji z lekarzem.