Syn Adama Wójcika zaprasza na memoriał swojego ojca [VIDEO, ALBA Cup IV Memoriał Adama Wójcika 26-27.08.2021]

Jan Wójcik do Śląska Wrocław dołączył w sierpniu 2020 roku. Wcześniej występował razem z bratem Szymonem we francuskim Elan Chalon oraz na amerykańskich uczelniach Missouri State i Northwest Florida State College. Potem drogi obu braci się rozeszły – Szymon dalej występował w Stanach na uczelni University of Meryland, a Jan przywdział barwy Śląska Wrocław.