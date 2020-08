Jan Wójcik, syn Adama, koszykarzem Śląska Wrocław. Także będzie grał z 10! (ZDJĘCIA)

Jan Wójcik, syn Adama, koszykarzem Śląska Wrocław. Także będzie grał z 10!

Do tej pory Jan występował razem z bratem Szymonem we francuskim Elan Chalon oraz na amerykańskich uczelniach Missouri State i Northwest Florida State College. Teraz drogi obu braci się rozchodzą – Szymon dalej będzie występował w Stanach na uczelni University of Meryland, a Jan przywdzieje barwy Śląska Wrocław. W poprzednim sezonie nowy zawodnik WKS-u notował średnio 2,2 pkt i 3,5 zb w 10 minut, jednak – jak sam opowiadał – był to dla niego trudny rok, bo nie dostawał zbyt wielu minut na parkiecie od trenera akademickiej drużyny.

- Trenuję z drużyną już od jakiegoś czasu i chciałem zostać we Wrocławiu, bo bardzo podobają mi się treningi z trenerami Vidinem i Chudeuszem. Śląsk zaoferował mi lepsze warunki współpracy, niż drużyny ze Stanów Zjednoczonych. Wpływ na tę decyzję oczywiście miała także bogata historia WKS-u i fakt, że Wrocław to moje rodzinne miasto – mówi Jan Wójcik.