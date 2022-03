Światowy Dzień Wody we Wrocławiu. Na placu Solnym będą wymieniać butelki

Dzień Wody na placu Solnym

MPWiK będzie miało do przekazania mieszkańcom 1000 takich butelek. Plastikowe opakowania po napojach, które przyniosą mieszkańcy, zostaną odebrane przez Ekosystem i przekazane do recyklingu.

MPWiK będzie wymieniać plastikowe butelki na tritanowe na pl. Solnym we Wrocławiu we wtorek (22 marca) od godz. 13.

Dzień Wody w Hydropolis

We wrocławskim Hydropolis świętowanie rozpoczęło się już w miniony weekend. Swoją premierę miała edukacyjna aplikacji mobilna Planet Stories AR. Dzięki niej zwiedzający mogą dowiedzieć się, czym jest immersja i jaki ma wpływ na nasze życie. Do 22 marca na gości czekają pokazy doświadczeń przygotowane przez edukatorów i edukatorki, maskotki centrum – charyzmatyczna Ośmiornica i sympatyczny Rekin oraz bar wodny serwujący kranówkę w wielu odsłonach.

Problem z podziemnymi złożami wody

Światowy Dzień Wody to święto ustanowione w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, obchodzone 22 marca. W tym roku przebiega pod hasłem "Woda gruntowa – uczynić niewidzialne widzialnym". Większość wody słodkiej na świecie znajduje się pod ziemią. W miarę nasilania się zmian klimatu stan wód gruntowych będzie coraz uboższy. A to tylko jeden z problemów. Drugim jest ogromne i wciąż rosnące zanieczyszczenie środowiska plastikiem. W zależności od rodzaju tworzywa sztuczne rozkładają się nawet do 1000 lat, jednocześnie doprowadzając do degradacji tereny, w tym gleby.