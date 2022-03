"Na Ukrainie", czy "w Ukrainie". Jak jest poprawnie? Wojna przyśpiesza zmianę

Na poziomie językowym zdecydowanie najgorętszy spór obecnie rozgrywa się o formę "w Ukrainie", czy "na Ukrainie". Niedługo po wybuchu wojny głos w tej sprawie zabrał niekwestionowany autorytet językowy prof. Jan Miodek. Przyznał jednocześnie, że już od czasu wywalczenia przez Ukrainę niepodległości coraz częściej kierowano do niego różnymi drogami pytania o wyrażenia "na Ukrainie", "na Ukrainę". Upominającym się o połączenia z przyimkami "do" i "w" - "do Ukrainy", "w Ukrainie". Przed konfliktem profesor odradzał ten sposób opisu rzeczywistości.

- Niezmiennie odpowiadałem, że konstrukcje z "na" funkcjonują w naszym języku na zasadzie wyjątku i dołączają do ciągu "na Węgry", "na Węgrzech", "na Litwę", "na Litwie", "na Białoruś", "na Białorusi", "na Łotwę", "na Łowie" czy "na Słowację", "na Słowacji" (obok "do Słowacji", "w Słowacji"). Przyimek "na" we wszystkich tych połączeniach jest znakiem bliskości, swojskości tych obszarów - tłumaczy prof. Miodek.