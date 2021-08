Studenci w październiku wrócą na uczelnie? Sprawdzamy, co planują szkoły wyższe we Wrocławiu

W komunikacie rektora Uniwersytetu Wrocławskiego czytamy:

"Kształcenie w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 będzie odbywać się w formie kształcenia stacjonarnego z elementami technik zdalnego nauczania; planowanie zajęć powinno uwzględniać możliwość przekształcenia zajęć w formę hybrydową lub zdalną w przypadku zmiany sytuacji epidemicznej."

W każdej chwili, w zależności od rozwoju sytuacji pandemii może zostać wprowadzona nauka zdalna.

"Mamy nadzieję, że studenci wrócą na uczelnię. Bardzo tego chcemy i przygotowujemy się na taki scenariusz. Trzeba jednak pamiętać, że w kwestii organizacji zajęć dydaktycznych stosujemy się do wytycznych MEiN, a to najnowsze w sprawie organizacji roku akademickiego z 20.07.2021 r., mówi m.in., że w sytuacji zwiększenia zagrożenia epidemicznego może zostać wprowadzone kształcenie w trybie hybrydowym, a w szczególnych przypadkach również powrót do kształcenia zdalnego" - mówi Małgorzata Moczulska, rzecznik prasowa Uniwersytetu Przyrodniczego.