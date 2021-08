Strażacy bez koszulek i syrena strażacka. We Wrocławiu otwiera się nowy salon fryzjerski [ZDJĘCIA]

Krzysztof Osak strażakiem był przez około piętnaście lat. Przebłysk dotyczący założenia własnego salonu fryzjerskiego pojawił się w maju ubiegłego roku zupełnie niespodziewanie, podczas pobytu nad morzem, gdy odwiedził salon prowadzony przez znajomych.

- Zachwyciła mnie możliwość kreatywnej pracy z ludźmi, pozytywny kontakt z nimi. Dotychczas miałem kontakt z ludźmi, ale tylko w tych trudnych sytuacjach, kiedy tracili dobytek życia, kiedy ogień trawił ich mieszkania. Fryzjerzy mają ten kontakt w zupełnie innych, pozytywnych okolicznościach - mówi Krzysztof Osak. - Potem wróciłem do pracy i pomyślałem, że to byłoby całkiem ciekawe urządzić taki salon w stylu strażackim, tak jakby na przykład w wozie strażackim umieścić lustra. To był tylko pomysł, który z czasem zaczął kiełkować, aż przyszedł taki moment, żeby przerodzić go w rzeczywistość. Przyczyniło się do tego też to, że mieszkałem w Legnicy, potem przeprowadziłem się do Wrocławia, a wciąż pracowałem w Lubinie. Codzienne dojazdy były męczące. Wrocław jest bardzo otwartym miastem. Chcieliśmy spróbować.