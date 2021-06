Starszy mężczyzna zaczepiał dzieci przy szkole na Popowicach? Policja bada sprawę

Na policję miała zgłosić się babcia dziecka, które zostało zaczepione przez starszego mężczyznę na skwerze przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Bobrzej. Informacja o zajściu pojawiła się też w mediach społecznościowych i rozniosła się lotem błyskawicy. Przerażeni rodzice zaczęli ostrzegać siebie nawzajem, że na osiedlu może kręcić się niebezpieczny mężczyzna.

- 7 czerwca policjanci otrzymali informację o sytuacji, w której nieznany mężczyzna miał zaczepiać dziecko w rejonie ulicy Bobrzej we Wrocławiu - mówi Łukasz Dutkowiak, rzecznik Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. - Ustaliliśmy, że zdarzenie to miało charakter incydentalny. Obecnie funkcjonariusze pionu kryminalnego zajmują się tą sprawą, ustalają m.in. dokładny przebieg i okoliczności tej sytuacji, a także to, kto brał w niej udział. Objęliśmy ten teren wzmożonym nadzorem.

Rodzice, których spotkaliśmy pod szkołą, powiedzieli, że słyszeli o zajściu, ale nie zdradzają szczegółów.