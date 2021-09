Starsza kobieta zamieszkała pod wiaduktem. Opieka społeczna: "to styl życia"

Pani Maria wprowadza się do Obornik Śląskich co jakiś czas. Latem pomieszkuje w różnych miejscach na Dolnym Śląsku, choć formalnie jest pod opieką… wrocławskiego MOPS-u. Posiada własne mieszkanie, choć ludzie oferujący jej pomoc nie mają o tym pojęcia. A chętnych do pomocy jest dużo.

- Osoby, które wybrały życie pod gołym niebem wzbudzają szczególną sensację w małych miastach – mówi kierownik GOPS w Obornikach Śląskich Teresa Gajowczyk. - Żyje u nas kilka osób w kryzysie bezdomności, lecz zazwyczaj pomieszkują w pustostanach. Kiedy ktoś zamieszkuje „pod chmurką”, zaczyna się nim interesować więcej osób. Ludzie chcą pomagać – podsumowuje. - To naturalny odruch.

Pracownicy MGOPS odwiedzają panią Marię trzy razy dziennie. Po południu przychodzą do niej policjanci. - To forma zadbania o jej bezpieczeństwo. Jedyna, jaką w świetle polskiego prawa możemy zapewnić tej pani – wyjaśnia pani kierownik. Nie ma bowiem takiego przepisu, na mocy którego można by było umieścić ją w ośrodku.