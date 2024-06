Śląsk Wrocław, transfery: Czterech nowych piłkarzy blisko Śląska Wrocław. WKS na dniach ogłosi od dwóch do czterech wzmocnień

Alen Mustafić nie jest już piłkarzem Śląska Wrocław. Klub nie skorzystał z opcji wykupienia Bośniaka. W tym tygodniu WKS ogłosi co najmniej dwa, a może nawet cztery nowe transfery. Jednym z nich ma być 23-letni napastnik Junior Eyamba z rezerw Young Boys Berno.

Śląsk Wrocław, transfery lato 2024: Cztery nowe transfery w tym tygodniu?

Nie ma dnia, by wokół piłkarskiego Śląska Wrocław nie pojawiały się nowe doniesienia. W weekend klub poinformował o definitywnych rozstaniach z Danielem Łukasikiem (koniec kontraktu) i Kacprem Trelowskim (młody bramkarz wraca do Rakowa Częstochowa, skąd był tylko wypożyczony), a w poniedziałek do tego grona dołączył Alen Mustafić.

Wysoki Bośniacki pomocnik trafił do Wrocławia zimą tego roku. Miał być uzupełnieniem środka pola i swego rodzaju alternatywą dla Petera Pokornego, choć z profilu to nieco bardziej ofensywnie usposobiony zawodnik. Przychodził na zasadzie wypożyczenia z duńskiego Odense BK, gdzie przez ostatni rok grał bardzo niewiele. W Śląsku ta sytuacja zbyt mocno się nie zmieniła, choć trener Jacek Magiera dał mu szansę. Łącznie Mustafić pojawiał się na boiskach PKO Ekstraklasy sześciokrotnie i uzbierał nieco ponad 300 min.

Mówiąc bez ogródek: nie przekonał. Przegrywał rywalizację, a w kuluarach dało się usłyszeć, że zamiast zakasać rękawy i walczyć o swoje na treningach, sprawiał wrażenia sfrustrowanego tą sytuacją i bardziej go to demotywowało, niż motywowało do wytężonej pracy. WKS oddaje go bez żalu, choć umowa wypożyczenia zawierała opcję pierwokupu za kwotę, która nie była zbyt wygórowana. Mustafić wraca do Odense, a jego miejsce w kadrze Śląska powinien zająć sprowadzony kilka dni temu 19-letni Niemiec Simon Schierack z drużyny RB Lipsk U-19. Wciąż nie wiadomo co z wygasającymi 30 czerwca kontraktami Martina Konczkowskiego, Patryka Janasika i Michała Rzuchowskiego. Decyzje w ich sprawie mają zapaść na dniach. Także na dniach spodziewane są kolejne wzmocnienia. Przypomnijmy: do tej pory WKS zakontraktował wspomnianego wyżej Schieracka, Serafina Szotę, Łukasza Gerstensteina i Tomasza Loskę (ten ostatni ma wejść w buty Trelowskiego i rywalizować o miejsce w bramce z Rafałem Leszczyńskim). Po stronie strat najboleśniejsze wydaje się odejście Erika Expósito. Hiszpan tuż przed weekendem przeciął spekulacje i ogłosił, że nie przedłuży kontraktu ze Śląskiem oraz że będzie kontynuował karierę poza granicami naszego kraju.

Jednym z piłkarzy, który ma wypełnić lukę po tegorocznym królu strzelców PKO Ekstraklasy, jest 23-letni Szwajcar Junior Eyamba. Mierzący aż 194 cm napastnik, który w ostatnim sezonie grał w rezerwach szwajcarskiego Young Boys Berno, w tym tygodniu ma podpisać kontrakt ze Śląskiem.

Trudno traktować go jako rozwiązanie na tu i teraz, ale David Balda pracuje nad jeszcze jednym transferem rosłego napastnika, który przynajmniej w teorii powinien od razu stanowić wzmocnienie składu.

Udało nam się ustalić, że wzmocnień będzie więcej. Do końca tego tygodnia wicemistrzowie Polski ogłoszą co najmniej dwa, a może nawet cztery transfery. Do klubu trafi m.in. dwóch polskich środkowych pomocników, a jednym z nich może być 18-letni Filip Rejczyk z Legii Warszawa.