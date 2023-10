Spora inwestycja na torze na Partynicach. Ma zwiększyć bezpieczeństwo koni podczas wyścigów

Tor wyścigów konnych został nie tylko unowocześniony, ale przede wszystkim zostały podniesione jego standardy dotyczące bezpieczeństwa. Drewniane elementy przeszkód zostały zastąpione nowymi, elastycznymi częściami z materiału PVC.

Zamontowano specjalistyczne, atestowane komponenty przeznaczone wyłącznie do budowy przeszkód na torach wyścigowych.

- Dotychczasowe, drewniane elementy stwarzały duże ryzyko poważnych kontuzji zarówno koni, jak i jeźdźców. Przy uderzeniu podczas pokonywania przeszkody koń ryzykował poważne złamanie kończyny. Drewniany element, po mocnym kontakcie również ulegał uszkodzeniu; belki łamały się, co skutkowało wystaniem ostrych krawędzi – mówi Piotr Makarewicz z Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych-Partynice.

Nowe wskazówki i odkosy wykonane zostały z elastycznego materiału, dzięki czemu odkształcają się pod wpływem siły uderzenia spowodowanego przez konia lub jeźdźca, ale wracają do swojego kształtu. Jeżeli już dojdzie do pęknięcia, nie powstają drzazgi, jak to miało miejsce w przypadku elementów drewnianych. Nowe przeszkody są też odporne na czynniki atmosferyczne, odporne na grzyby i pleśń czy nie będą niszczone przez owady i gryzonie.