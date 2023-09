Tysiące ludzi na Wielkiej Wrocławskiej. Konie, sportowe emocje i eleganckie kreacje. Znajdź się na zdjęciach! Jarosław Jakubczak

W niedzielę (3 września) na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych odbyła się Wielka Wrocławska o Nagrodę Prezydenta Wrocławia. To druga największa gonitwa przeszkodowa po Wielkiej Pardubickiej. Nic więc dziwnego, że przez całą niedzielę tor na Partynicach odwiedziło tysiące osób. Sportowe emocje to jednak nie jedyne atrakcje tego dnia. Widzowie mogli podziwiać też efektowne, teatralno-kaskaderskie pokazy jazdy konnej. Zobaczcie, jakie eleganckie kreacje towarzyszyły zawodom. Mamy dla Was mnóstwo zdjęć!