Śmiertelny wypadek na Dolnym Śląsku. Nie żyje pracownik fabryki wagonów kolejowych. Na 56-latka spadła blacha

Do śmiertelnego wypadku doszło po północy (już 14 marca). O godzinie 0:47 służby dostały wezwanie do jednej z firm przy ulicy Strzelińskiej w Świdnicy. Produkowane są w niej wagony kolejowe. Jak się okazało, na miejscu doszło do śmiertelnego wypadku. Podczas przemieszczania się suwnicy zsunął się z niej arkusz blachy i ranił w głowę 56-letniego pracownika, mieszkańca Świdnicy.

Lekarz pogotowia ratunkowego, które zostało wezwane do wypadku, stwierdził zgon mężczyzny. Prokuratura Rejonowa w Świdnicy wszczęła śledztwo.