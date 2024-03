Śląsk Wrocław - Widzew Łódź 2:1. Przebudzenie Śląska, WKS znów jest liderem! Zobacz bramki

Śląsk Wrocław - Widzew Łódź 2:1

Śląsk Wrocław przed sobotnim starciem na Tarczyński Arena Wrocław dał mocne wsparcie swojemu szkoleniowcowi. Choć WKS nie wygrał żadnego z trzech meczów o stawkę w 2024 roku, to klub postanowił przedłużyć kontrakt z Jackiem Magierą do 30 czerwca 2026 roku. Magiera pierwszy raz przyznał wówczas, że celem na ten sezon jest miejsce na podium i załapanie się do eliminacji europejskich pucharów.